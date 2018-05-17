В Киеве напали на ветерана АТО, плюнувшего в Италии в лицо российскому пропагандисту Шейнину

Неизвестные напали в Киеве на ветерана и известного тревел-блогера Валерия Ананьева, в результате чего он получил травму головы.

Об этом участник АТО рассказал на своей странице в Facebook

"Переехал на новую квартиру, все замечательно. Решил сходить в супермаркет за гречкой, пока все не закрылось. Не дошел... Впервые из школьных времен меня решили гопнуть", - написал он.

При этом к инциденту Ананьев отнесся по-философски и с юмором, заявив, что "все закончилось хорошо, я бы даже сказал отлично".

"Очень много положительных моментов. Во-первых: я теперь могу есть гречку без специй, у меня во рту устойчивый привкус железа. Во-вторых, у меня сильно разбит кулачок. Можно позвонить маме, сказать, что дрался. В-третьих, у всех крутых чуваков есть хотя бы один шрам на голове... теперь есть и у меня. Я крутой чувак", - отметил он.

Ранее сообщалось, что 2 мая в Киеве неизвестные совершили нападение на ветерана АТО, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича.