В Киеве накрыли цех по изготовлению фальшивых дипломов о высшем образовании и других документов

За два года организаторы заработали на фальшивых документах 2 млн гривен

В Киеве пресекли деятельность преступной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте фальшивых документов о высшем образовании и других документов.

Как сообщили в столичной прокуратуре, за 2015-2017 года группировка получила более 2 млн гривен прибыли. Организаторами оказались киевляне, цех находился в Днепровском районе столицы.

По данным следствия, заказы на изготовление документов (дипломов бакалавра, магистра, доктора наук, аттестаты; свидетельства, государственные акты на право частной собственности на землю, свидетельства о браке и другие официальные документы) поступали через отдельные веб-ресурсы.

Во время обысков силовики изъяли оборудование для изготовления поддельных официальных документов, большое количество бланков, а также уже поддельные и готовые для сбыта официальные документы.

Также удалось найти около 100 поддельных печатей государственных органов Украины, Российской Федерации, а также частных и государственных субъектов предпринимательской деятельности.

По делу назначен ряд экспертиз для установления происхождения бланков и голографических защитных элементов, которые использовались для подделки официальных документов.