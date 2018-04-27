В Киеве накрыли цех по изготовлению фальшивых дипломов о высшем образовании и других документов

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За два года организаторы заработали на фальшивых документах 2 млн гривен
Фото: Прокуратура Киева

За два года организаторы заработали на фальшивых документах 2 млн гривен

В Киеве пресекли деятельность преступной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте фальшивых документов о высшем образовании и других документов.

Как сообщили в столичной прокуратуре, за 2015-2017 года группировка получила более 2 млн гривен прибыли. Организаторами оказались киевляне, цех находился в Днепровском районе столицы.

По данным следствия, заказы на изготовление документов (дипломов бакалавра, магистра, доктора наук, аттестаты; свидетельства, государственные акты на право частной собственности на землю, свидетельства о браке и другие официальные документы) поступали через отдельные веб-ресурсы. 

Во время обысков силовики изъяли оборудование для изготовления поддельных официальных документов, большое количество бланков, а также уже поддельные и готовые для сбыта официальные документы. 

Также удалось найти около 100 поддельных печатей государственных органов Украины, Российской Федерации, а также частных и государственных субъектов предпринимательской деятельности. 

По делу назначен ряд экспертиз для установления происхождения бланков и голографических защитных элементов, которые использовались для подделки официальных документов.

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