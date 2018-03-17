В Киеве накануне выборов президента РФ на авто российских дипломатов нарисовали тризубы

В Киеве автомобили российских дипломатов украсили граффити с украинской символикой.

Соответствующие фото опубликовал Цензор.

Это произошло перед выборами президента России, которые состоятся в воскресенье, 18 марта.

Напомним, что 6 февраля российский Центральный избирательный комитет официально зарегистрировал кандидатом в президенты России действующего главу государства Владимира Путина. Сразу же стало известно, что в день голосования, 18 марта 2018 года, у него, скорее всего, будет только семь "конкурентов".

Отметим, что, учитывая список кандидатов, президентские выборы-2018 в России не предполагают никакой интриги - реальных конкурентов у Путина просто нет.

А московский корреспондент газеты Guardian в своей статье пишет о том, что российскую элиту больше интересуют президентские выборы 2024, и цитирует источник, утверждая, что Путин еще в 2008 году решил не менять конституцию, которая запрещает более двух президентских сроков подряд. Вероятно нынешний президент РФ выберет своего преемника среди приближенных, а сам займет должность, которая позволит ему контролировать ситуацию.

Guardian также отмечает "впечатляющую кампанию" Алексея Навального, которому не разрешили участвовать в выборах 2018 года.

"Созданные им представительства в регионах и сеть волонтеров по всей стране выглядят как подготовка к длительному будущему", - говорится в статье.