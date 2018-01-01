В Киеве начнут праздновать День соседа Сегодня, 22:35 32 Цей матеріал також доступний українською День соседа празднуют в большинстве стран ЕС Фото: pixabay.com

У жителей Киева появился новый праздник — День соседа.

Соответствующее решение поддержал Киевский городской совет, передает пресс-служба горсовета.

Отмечать праздник будут ежегодно в третью субботу мая. Эта дата приходится на празднование Дня Европы.

В качестве примера было взято Европейский день соседа, который отмечается в большинстве стран ЕС. В этот день жители городов самостоятельно организуют праздничные мероприятия у своих домов, устраивают пикники, ярмарки и концерты.

Инициатор проекта решения, депутат Киевсовета Людмила Костенко заявила, что в Париже в 1999 году состоялся первый День соседа

"Он был направлен на борьбу с таким социальным явлением как одиночество в большом городе. С 2003 года День соседа стал общеевропейской практикой и сегодня он отмечается в 50-ти странах мира", - сказала она.