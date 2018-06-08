В Киеве начинается Киевпрайд. Будут ли провокации

В пятницу, 8 июня, в столице стартует Киевпрайд. Главная его задача - борьба с дискриминацией ЛГБТ-сообщества. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В этом году в рамках Киевпрайда в течение недели пройдет 30 мероприятий под лозунгом "Страна свободна. Будь собой". Международный форум начнется с показа документальных фильмов об идентичности, сексуальности ЛГБТ-людей и публичном признании своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Закончится Киевпрайд уже традиционным маршем равенства. Он запланирован на 17 июня, сообщила исполнительный директор общественной организации Киевпрайд Руслана Панухник. Организаторы ожидают не менее 5 тыс. человек.

Киевпрайд был основан в 2012 году группой украинских ЛГБТ-активистов

Начнется Марш возле Национальной оперы в центре города. Дальнейший маршрут пока согласовывают с правоохранителями, добавила она.

В прошлом году Марш равенства прошел также в центре города. К охране правопорядка привлекли 5 тыс. правоохранителей. В центре города дежурили кинологи и конная полиция. Пресс-секретарь главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик заявила, что количество правоохранителей для охраны участников Марша назовут на следующей неделе.

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Киевпрайд был основан в 2012 году группой украинских ЛГБТ-активистов. В то же время в соцсетях уже распространяются призывы устроить "охоту на ЛГБТ представителей".

В течение недели пройдет 30 мероприятий под лозунгом "Страна свободна. Будь собой"

Правый сектор не имеет к этому отношение, сообщил пресс-секретарь организации Артем Скоропадский. По его словам, они не будут рассказывать о своих действиях против проведения Марша равенства.

Уже готовится судебный иск о запрете проведения Марша равенства в Киеве, рассказал Лидер национального движения Все вместе - за семью! Руслан Кухарчук. По его словам, несколько общественных организаций также организуют информационную акцию против Марша примерно на той же территории в центре города вблизи Национальной оперы.

По данным исследования NDI, 90% людей в Украине уверены, что в их окружении нет ни одного гея, лесбиянки, бисексуального, транс- или интерсекс человека.