В Киеве начали устанавливать главную новогоднюю елку Украины Сегодня, 17:12 49 Цей матеріал також доступний українською Новогоднюю елку зажгут 19 декабря

В Киеве на Софийской площади начали устанавливать главную новогоднюю елку страны.

Об этом сообщает Укринформ.

Специалисты уже установили металлический каркас елки, куда будут крепиться ветви. Также установлена верхушка дерева со звездой.

По информации КГГА, главную елку страны на Софийской площади зажгут 19 декабря. Елка будет высотой 25 метров, ее украсят около 1000 игрушек. А всего на Софийской площади будет размещено около 3 км гирлянд.

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По информации основателя проекта Folk Ukraine Игоря Добруцкого, в этом году елка станет особенной: вокруг нее, кроме динамической световой конструкции, появится экран, через который посетители ярмарки смогут передать поздравления.

Вся елка обернется в тысячи ярких фонариков холодного белого арктического цвета. Некоторые из них будут иметь уникальную форму кристаллов длиной - 35-50 см.

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