В Киеве начали строить пешеходный мост через Владимирский спуск Сегодня, 21:32 153 Цей матеріал також доступний українською На мосту будут обустроены смотровые площадки Фото: КГГА

В Киеве началось строительство пешеходно-велосипедного моста, который соединит парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов.

Как сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Александр Спасибко, работы по возведению моста планируют завершить ко Дню Киева 2019 года.

"Сегодня на объекте работает буровая установка и начинается установка первой сваи", - рассказал заместитель председателя КГГА.

Столичные власти ожидают, что новый мост длиной примерно 210 метров станет еще одной визитной карточкой Киева и будет популярным, как среди киевлян, так и среди гостей города. Ширина конструкции составит от 6 метров в регулярных зонах до 14 метров в зонах смотровых площадок. Из них будет открываться вид на Днепр, Левый берег и Подол.

Мост соединит два туристических маршрута - парк Владимирская горка и Крещатый парк (где находится Арка дружбы народов). Мост будет открыт для пешеходов и велосипедистов, проезд другого транспорта запрещен.

Мост должен стать частью большого туристического маршрута от Пейзажной аллеи до Киево-Печерской Лавры.