22 октября 2018, понедельник

В Киеве начали подключать к отоплению жилые дома: названы самые проблемные районы

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В Киеве начали подключение жилых домов к отоплению
Фото: пресс- служба КГГА

В Киеве начали подключение жилых домов к отоплению

В Киеве начали подключение многоквартирных жилых домов к системе централизованного отопления в связи с понижением температуры.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, который инспектировал работу аварийно-восстановительных бригад и состояние подключения отопления в Святошинском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах, сообщает пресс-служба киевской администрации.

Именно в этих районах, по словам Пантелеева, фиксируется значительное количество повреждений сетей.

"Коммунальные службы работают в напряженном графике, более 40 аварийных бригад Киевтеплоэнерго осуществляют работу круглосуточно, а жилищно-эксплуатационные участки - без выходных, чтобы обеспечить надежную подачу теплоносителя. За последние несколько дней уже ликвидировали почти 300 повреждений", - сказал он.

Напомним, отопительный сезон в Киеве начался с 19 октября. К отоплению подключили больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы.

Журнал Новое Время №38

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