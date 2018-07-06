В Киеве на взятке задержали сотрудника патрульной полиции

Патрульный требовал у водителя 30 тысяч гривен

В пятницу, 6 июля, в Киеве за взяточничество задержали сотрудника патрульной службы полиции.

Как сообщает со ссылкой на правоохранителей Информатор, он требовал у водителя 30 тысяч гривен.

"За такую сумму он должен был помочь человеку избежать наказания в суде за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по статье 130 Кодекса Украины об административных нарушениях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 40 800 гривен, а также конфискацию транспортного средства.

Задержали патрульного с поличным.