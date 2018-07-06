06 июля 2018, пятница

В Киеве на взятке задержали сотрудника патрульной полиции

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Патрульный требовал у водителя 30 тысяч гривен
Фото: Информатор

Патрульный требовал у водителя 30 тысяч гривен

В пятницу, 6 июля, в Киеве за взяточничество задержали сотрудника патрульной службы полиции.

Как сообщает со ссылкой на правоохранителей Информатор, он требовал у водителя 30 тысяч гривен.

"За такую сумму он должен был помочь человеку избежать наказания в суде за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по статье 130 Кодекса Украины об административных нарушениях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 40 800 гривен, а также конфискацию транспортного средства.

Задержали патрульного с поличным.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове