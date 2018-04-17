В Киеве на взятке в $7,2 тысяч задержали чиновника Львовской железной дороги

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Взяточника задержали в одном из столичных парков
Фото: прокуратура

Взяточника задержали в одном из столичных парков

Во вторник, 17 апреля, в Киеве задержали начальника отдела регионального филиала Львовской железной дороги.

Как сообщили в столичной прокуратуре, чиновник требовал от руководителя одного из предприятий $7,2 тысяч за "решение вопроса о перечислении денежных средств по заключенному договору на поставку товара".

"Свои услуги взяточник оценил в размере 10% от общей суммы договора", - отметили в ведомстве.

Правоохранители задержали злоумышленник в одном из киевских парков после передачи всей суммы взятки.

Ранее сообщалось, что замначальника отдела Госисполнительной службы попался на взятке в 200 тысяч гривен.

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