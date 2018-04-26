В Киеве на взятке попался директор госпредприятия - прокуратура

Чиновника задержали при получении взятки в размере 15 тысяч гривен

В четверг, 26 апреля, прокуратура Киева разоблачила на взятке директора государственного предприятия Киевлесозащита.

"Руководитель лесозащитного предприятия требовал денежные средства от собственника земельного участка, расположенного на территории Обуховского района Киевской области, за содействие в занижении размера возмещения в связи с вырубкой деревьев на этом участке", - рассказали в ведомстве.

Как сообщается, чиновник обещал за взятку в размере 15 тысяч гривен снизить сумму начисления за срубленные деревья с 120 тысяч до 50 тысяч гривен.

Злоумышленника задержали непосредственно при получении денег.

Ранее сообщалось, что в Черкассах на взятке разоблачили руководителя госпредприятия МВД.