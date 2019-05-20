В Киеве на выходных ограничат движение транспорта — КГГА
В Киеве в субботу, 25 мая и в воскресенье, 26 мая ограничат движение транспорта в центре города из-за проведения благотворительного мероприятия Пробег под каштанами.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В воскресенье, с 08:00 до 15:00 в Киеве перекроют движение транспорта рядом с центральными улицами по маршруту пробега: Майдан Независимости — улица Крещатик — площадь Льва Толстого — улица Большая Васильковская — разворот на улице Деловой — улица Большая Васильковская — площадь Льва Толстого — улица Крещатик — Майдан Независимости.
Кроме того, предусмотрен запрет движения всех видов транспорта во время монтажа и демонтажа сценических конструкций на улице Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни до улицы Богдана Хмельницкого) с 18:00 25 мая до 20:00 26 мая.