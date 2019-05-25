В Киеве на выходных ограничат движение транспорта из-за велогонок Сегодня, 08:13 572 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

На выходных в Киеве ограничат движение транспорта в связи с проведением велосипедных гонок Race Horizon Park 2019 и спортивно-массового благотворительного мероприятия Пробег под каштанами.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

25 мая мероприятие будет проходить с 5:30 до 17:30 по маршруту от улицы Михайловской по улице Крещатик — бульвара Т. Шевченко — площади Победы — проспекта Победы — разворота перед Шулявским путепроводом — проспекта Победы — площади Победы — бульвара Т. Шевченко — улицы Крещатик.

26 мая с 6:00 до 17:00 по маршруту ул. Н. Гринченко — ул. В. Брожки — просп. Лобановского — ул. Головко — ул. Протасов Яр — ул. Н. Гринченко. С 08:00 до 15:00 на маршруте пробега от Майдана Независимости — ул. Крещатик — площадь Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — разворот на улице Деловой — ул. Большая Васильковская — площадь Льва Толстого — ул. Крещатик — Майдан Независимости.