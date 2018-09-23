В Киеве на Воздухофлотском проспекте Opel протаранил автомобиль патрульных и загорелся

В Киеве в ночь на воскресенье, 23 сентября, на Воздухофлотском проспекте столкнулись Opel Vectra и Hyundai Sonata патрульной полиции.
Об этом сообщает Информатор.
По предварительной информации, патрульные ехали по Воздухофлотскому проспекту в сторону Севастопольской площади и столкнулись с Opel, который выезжал с улицы Борщаговской.
Водитель легковика сказал, что отвлекся на телефон. Сразу же после столкновения Opel загорелся.
Обошлось без пострадавших.
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