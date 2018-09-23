23 сентября 2018, воскресенье

В Киеве на Воздухофлотском проспекте Opel протаранил автомобиль патрульных и загорелся

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Водитель легковика сказал, что отвлекся на телефон
Фото: Информатор

Водитель легковика сказал, что отвлекся на телефон

В Киеве в ночь на воскресенье, 23 сентября, на Воздухофлотском проспекте столкнулись Opel Vectra и Hyundai Sonata патрульной полиции.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, патрульные ехали по Воздухофлотскому проспекту в сторону Севастопольской площади и столкнулись с Opel, который выезжал с улицы Борщаговской.

Водитель легковика сказал, что отвлекся на телефон. Сразу же после столкновения Opel загорелся.

Обошлось без пострадавших.

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