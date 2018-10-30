30 октября 2018, вторник

В Киеве на улице Богатырской Toyota врезалась в Mitsubishi во время оформления ДТП

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Киеве на Оболони произошло двойное ДТП
Фото: Информатор

В Киеве на Оболони произошло двойное ДТП

Вечером 29 октября на улице Богатырской в Киеве произошло двойное ДТП: Toyota Camry врезалась в Mitsubishi, который за несколько часов до этого влетел в Peugeot.

Как сообщает Информатор, Peugeot 208 не выдержал дистанцию и врезался в Mitsubishi. Машины стояли во втором ряду, а водители ожидали на обочине приезда патрульных для оформления ДТП.

Вскоре Toyota влетела в Mitsubishi. От удара Camry развернуло и отбросило приблизительно на 30 метров с дороги. Водителя госпитализировали в больницу с незначительными травмами.

На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Новое Время приглашает

1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове