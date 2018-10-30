В Киеве на улице Богатырской Toyota врезалась в Mitsubishi во время оформления ДТП

Вечером 29 октября на улице Богатырской в Киеве произошло двойное ДТП: Toyota Camry врезалась в Mitsubishi, который за несколько часов до этого влетел в Peugeot.

Как сообщает Информатор, Peugeot 208 не выдержал дистанцию и врезался в Mitsubishi. Машины стояли во втором ряду, а водители ожидали на обочине приезда патрульных для оформления ДТП.

Вскоре Toyota влетела в Mitsubishi. От удара Camry развернуло и отбросило приблизительно на 30 метров с дороги. Водителя госпитализировали в больницу с незначительными травмами.

На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.