В Киеве на улице Богатырской Toyota врезалась в Mitsubishi во время оформления ДТП

Вечером 29 октября на улице Богатырской в Киеве произошло двойное ДТП: Toyota Camry врезалась в Mitsubishi, который за несколько часов до этого влетел в Peugeot.
Как сообщает Информатор, Peugeot 208 не выдержал дистанцию и врезался в Mitsubishi. Машины стояли во втором ряду, а водители ожидали на обочине приезда патрульных для оформления ДТП.
Вскоре Toyota влетела в Mitsubishi. От удара Camry развернуло и отбросило приблизительно на 30 метров с дороги. Водителя госпитализировали в больницу с незначительными травмами.
На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.
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