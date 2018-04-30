В Киеве на Трухановом острове загорелся нудистский пляж

В Киеве на Трухановом острове загорелся травяной настил на территории 5 га, на месте работают спасатели.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ДСНС в Киеве.

"На данный момент на месте работают пожарные. В 11:37 поступил звонок, что в районе" нудистского "пляжа сильно горит травяной настил. Площадь пожара была около 5 га, в настоящее время известно, что площадь возгорания уменьшилась до трех гектаров. Работают две автоцистерны и пожарный катер", - отметили в пресс-центре.

О том, что стало причиной пожара, информации нет. В ведомстве не исключают, что сработал "человеческий фактор".

Ранее сообщалось, что спасатели объявили высокий уровень пожарной опасности на майские праздники почти по всей Украине.