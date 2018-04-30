В Киеве на Трухановом острове загорелся нудистский пляж

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На пляже загорелся травяной настил

На пляже загорелся травяной настил

В Киеве на Трухановом острове загорелся травяной настил на территории 5 га, на месте работают спасатели.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ДСНС в Киеве.

"На данный момент на месте работают пожарные. В 11:37 поступил звонок, что в районе" нудистского "пляжа сильно горит травяной настил. Площадь пожара была около 5 га, в настоящее время известно, что площадь возгорания уменьшилась до трех гектаров. Работают две автоцистерны и пожарный катер", - отметили в пресс-центре.

О том, что стало причиной пожара, информации нет. В ведомстве не исключают, что сработал "человеческий фактор".

Ранее сообщалось, что спасатели объявили высокий уровень пожарной опасности на майские праздники почти по всей Украине.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове