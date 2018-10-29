В Киеве на Троещине во время драки на остановке мужчина ударил оппонента ножом в голову

В Киеве ночью 28 октября в троллейбусе началась ссора между двумя мужчинами, которая переросла в драку на улице Маяковского.
Как сообщает пресс-служба полиции Киева, во время драки один из мужчин ударил своего оппонента ножом в голову.
34-летнего пострадавшего госпитализировали в одну из больниц.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по первичной квалификации по ч.4 ст.296. После доработки материала следователь переквалифицировал преступление на ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
28-летнему местному жителю объявили подозрение в совершении покушения на убийство и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Напомним, 11 октября на улице Симиренко в Киеве между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников достал нож и ранил своего оппонента, задев бедренную артерию.
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев
ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны
АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ
Комментарии
Правила комментирования