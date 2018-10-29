29 октября 2018, понедельник

В Киеве на Троещине во время драки на остановке мужчина ударил оппонента ножом в голову

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Злоумышленник ударил ножом оппонента в голову.

Злоумышленник ударил ножом оппонента в голову.

В Киеве ночью 28 октября в троллейбусе началась ссора между двумя мужчинами, которая переросла в драку на улице Маяковского.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, во время драки один из мужчин ударил своего оппонента ножом в голову.

34-летнего пострадавшего госпитализировали в одну из больниц.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по первичной квалификации по ч.4 ст.296. После доработки материала следователь переквалифицировал преступление на ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

28-летнему местному жителю объявили подозрение в совершении покушения на убийство и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, 11 октября на улице Симиренко в Киеве между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников достал нож и ранил своего оппонента, задев бедренную артерию.

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