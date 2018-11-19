19 ноября 2018, понедельник

В Киеве на Троещине произошла драка со стрельбой, есть раненые

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Правоохранители разыскивают злоумышленника, который открыл стрельбу

Правоохранители разыскивают злоумышленника, который открыл стрельбу

Ночью на улице Сабурова в Деснянском районе Киева произошла драка со стрельбой, в результате чего были ранены три человека.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, возле торгового центра во время употребления алкоголя между двумя компаниями мужчин произошла драка. В результате один из них достал оружие и начал стрелять в сторону оппонентов.

На месте происшествия правоохранители обнаружили трех местных жителей, 1987, 1992 по 1997 годов рождения. С огнестрельными ранениями они были госпитализированы.

Работники полиции изъяли три стреляные гильзы от неустановленного оружия, предварительно - травматического действия. Один из пострадавших после получения первой помощи покинул медицинское учреждение, еще двое находятся в стационаре в удовлетворительном состоянии.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника, который открыл стрельбу.

Напомним, 18 ноября возле станции метро Лыбидская под Портер пабом в Киеве неизвестный открыл стрельбу и ранил парня.

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