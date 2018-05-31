В Киеве на три дня ограничат движение транспорта на ряд улиц по маршруту международной велогонки

С 1 по 3 июня в Киеве ограничат движение транспорта из-за международных соревнований по велосипедному спорту Race Horizon Park.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, в эти дни будет ограничено движение всех видов транспорта по маршрутам велогонки.

Так, 1 июня с 09:00 до 14:00 международные соревнования пройдут по маршруту: старт на ул. Академика Глушкова, 10 (площадь у Киевского ипподрома) - ул. Академика Глушкова - Одесская площадь - ул. Академика Заболотного - ул. Ивана Сирко – финиш на ул. Васильковская.

2 июня с 09:00 до 12:00 по маршруту: старт на ул. Крещатик - б-р Т. Шевченко - пл. Победы - ул. Победы - ст. м Нивки (разворот) - ул. Победы - пл. Победы - б-р Т. Шевченко - ул. Крещатик (до перекрестка с ул. Михайловской) – финиш на Майдане Незалежности.

2 июня с 13:00 до 16:00 по маршруту: старт на ул. Крещатик - б-р Т. Шевченко - пл. Победы - ул. Победы - ст. м Нивки (разворот) - ул. Победы - пл. Победы - б-р Т. Шевченко - ул. Крещатик (до перекрестка с ул. Михайловской) – финиш на Майдане Незалежности.

2 июня с 16:00 до 17:00 по маршруту: старт на ул. Крещатик - перекресток ул. Крещатик и ул. Богдана Хмельницкого (разворот) - ул. Крещатик – финиш на Майдане Незалежности.

3 июня с 09:00 до 17:00 по маршруту: старт на ул. Н. Гринченко - ул. Кировоградская - просп. Лобановского - ул. Головка - Протасов Яр – финиш на ул. Н. Гринченко.

Также запланировано ограничение транспорта во время монтажа и демонтажа сцены и специальных конструкций 2 июня с 07:00 до 18:00 на ул. Крещатик, 36 (перед зданием КГГА) и 3 июня с 07:00 до 18:00 - на ул. Н. Гринченко, 4.

В работу наземного общественного транспорта будут внесены изменения.

Международная велогонка Race Horizon Park проходит в Киеве ежегодно. В 2018 году программа соревнования включает пять отдельных международных велогонок: три мужские (Horizon Park Race for Peace, Horizon Park Race Maidan, Horizon Park Classic) и две женские (Horizon Park Women Challenge и VR Women ITT).

В этом году в соревнованиях принимают участие 20 мужских и 8 женских команд из 13 стран: Украины, Беларуси, Казахстана, Чехии, Норвегии, Дании, Венгрии, Испании, Италии, Кипра, Азербайджана, Узбекистана, Польши.