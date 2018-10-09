В Киеве на территории детского пляжа нашли тело женщины

По словам местных рыбаков, женщина ходила по утрам на Днепр купаться

На детском пляже в столичном Гидропарке во вторник, 9 октября, нашли тело женщины.

Как сообщает Информатор, его обнаружил вахтер судна Bella Costa.

По словам мужчины, во время утреннего обхода территории он заметил лежащую на берегу Днепра женщину, а когда понял, что она мертва, вызвал полицию.

Согласно имеющейся информации, на вид погибшей 60-70 лет. При этом отмечается, что местные рыбаки узнали в ней женщину, которая ходила сюда купаться по утрам.

Медики не обнаружили на теле видимых повреждений, в связи с чем предварительно предположили, что она умерла естественной смертью.