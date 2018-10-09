09 октября 2018, вторник

В Киеве на территории детского пляжа нашли тело женщины

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По словам местных рыбаков, женщина ходила по утрам на Днепр купаться
Фото: Информатор

По словам местных рыбаков, женщина ходила по утрам на Днепр купаться

На детском пляже в столичном Гидропарке во вторник, 9 октября, нашли тело женщины.

Как сообщает Информатор, его обнаружил вахтер судна Bella Costa.

По словам мужчины, во время утреннего обхода территории он заметил лежащую на берегу Днепра женщину, а когда понял, что она мертва, вызвал полицию.

Согласно имеющейся информации, на вид погибшей 60-70 лет. При этом отмечается, что местные рыбаки узнали в ней женщину, которая ходила сюда купаться по утрам.

Медики не обнаружили на теле видимых повреждений, в связи с чем предварительно предположили, что она умерла естественной смертью.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове