22 ноября 2018, четверг

В Киеве на станции метро Осокорки появился новый мурал с изображением Ступки

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Станцию ​​метро украсили изображением Богдана Ступки
Фото: Geo Leros via Facebook

Станцию ​​метро украсили изображением Богдана Ступки

В Киеве на станции метрополитена Осокорки появился новый мурал United с изображением легендарного украинского актера театра и кино Богдана Ступки, которому в 2018 году исполнилось бы 77 лет.

Как сообщил куратор проекта Art United Us Гео Лерос, над созданием картины работал художник из Швейцарии Issam Rezgui aka Jasm One.

Художник изобразил портрет актера на фоне украинских Карпат и донецкого террикона, что символизирует объединение Запада и Востока Украины.

"Основой фрески стал портрет актера и культурного деятеля Украины Богдана Ступки. Слева от него Карпаты, справа - донецкий террикон", - говорится в сообщении.

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Мурал создан в рамках проекта More Тhan Us: на станции метро Осокорки восемь художников из разных стран создают картины, которые должны проиллюстрировать различные взгляды на проблему объединения Украины.

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