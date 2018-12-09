В Киеве на станции метро Дворец Спорта умерла 9-летняя девочка Сегодня, 20:27 0 Цей матеріал також доступний українською Фото: Информатор

На перроне станции метро Дворец Спорта умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП.

Как сообщает Информатор, инцидент произошел около 18:30 в воскресенье, 9 декабря.

По словам очевидцев, девочку везли в коляске ее бабушка и отец. Женщина закричала и достала ребенка из коляски. Оказалось, что девочка не дышит.

Пассажиры, умеющие оказывать первую помощь, делали девочке непрямой массаж сердца. В течение 15 минут на место прибыли медики. Ребенку ввели несколько инъекций адреналина и проводили реанимационные процедуры. Врачи боролись за жизнь ребенка около 40 минут, однако девочку спасти не удалось.