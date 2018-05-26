В Киеве на рынке торговцы избили военного пенсионера, который сделал им замечание

В субботу, 26 мая, на рынке у метро Лесная в Киеве торговцы избили военного пенсионера, когда он заступился за женщину.

Про конфликт рассказала дочь пострадавшего Елена Стойко на своей странице в Facebook.

"Ситуация была следующая: женщина с двумя сыновьями подошла к прилавку и хотела взять какой-то пакетик. Продавец набросился на нее, начал угрожать. Мой папа проходил мимо и по-офицерски сделал замечание, что не стоит так обращаться с женщинами, особенно, если ты еще и иностранец и находишься в Украине. Тот переключил внимание на папу, вел себя агрессивно и попытался его ударить рукой, но попал в шею. Тогда папа вызвал полицию и сказал, что выяснять отношения надо в присутствии правоохранительных органов. Продавец тогда вызвал свою "банду" и начал закрывать торговую точку, показывать пачку денег и говорить, что это его правоохранительные органы", - написала дочь пострадавшего пенсионера.

Свидетелей и участников инцидента забрали в отделение, где они предоставили показания. Нападавшие торговцы скрылись с места преступления. У пенсионера - перелом носа и резкий скачок давления.

Народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко обнародовал информацию, что гражданин Грузии, ударивший на рынке военного пенсионера, задержан.



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