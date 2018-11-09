В Киеве на Русановке неизвестные избили и обстреляли мужчину

В четверг вечером, 8 ноября, в Киеве на жилом массиве Русановка произошла стрельба, в результате пострадал мужчина, передает Информатор с места происшествия.

Инцидент произошел около 22:40 по ул. Энтузиастов.

Как сообщается, мужчина оставил свой автомобиль на стоянке и пошел домой. Через несколько минут он вернулся весь в крови и попросил сторожа вызвать медиков. После оказания первой медицинской помощи пострадавшего госпитализировали в больницу.

Фото: Информатор

Прибывшие на место происшествия патрульные выяснили, что, по предварительной информации, на мужчину напали несколько неизвестных, когда он подошел к подъезду своего дома. Его начали избивать, распылили газовый баллончик и несколько раз выстрелили из пистолета. Пострадавший получил два ранения.

После этого нападавшие скрылись.

Что стало причиной нападения - пока неизвестно.

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