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На Русановском канале отключили фонтаны из-за непогоды

Сегодня, 09:33
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Flickr/Caligula Gaius

Фонтан на Русановке

В связи с ухудшением погодных условий произошло аварийное отключение фонтанов в акватории Русановского канала.

Об єтом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

В фонтанах было обнаружено повреждение высоковольтного электрического кабеля.

«Таким образом, часть фонтанов остается без электропитания до устранения аварийной ситуации», — сказано в сообщении.

Нерабочими остаются 4 из 12 фонтанов. Срок восстановления четырех фонтанов обещают сообщить дополнительно.

Теги:   Киев

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