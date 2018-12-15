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В Киеве на религиозных мероприятиях дежурят около тысячи спасателей

Сегодня, 14:31
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В местах проведения религиозных мероприятий размещены автомобильные пожарные посты

ГСЧС

В Киеве возле мест проведения религиозных мероприятий по Объединительному собору дежурят более 800 спасателей ГСЧС и более 200 единиц техники.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники ГСЧС обеспечивают безопасность и реагирование на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в городе Киеве и Киевской области.

К дежурству привлечены пешие патрули столичных спасателей.

Также отмечается, что в местах проведения религиозных мероприятий размещены автомобильные пожарные посты, а также пункты обогрева, где паломники и верующие могут зайти согреться и выпить горячего чая.

Объединительный собор: на Софийской площади собираются тысячи людей, иерархи начали совместную молитву

Напомним, сейчас 15 декабря в Софии Киевской проходит заседание Объединительного собора. На заседании изберут предстоятеля и примут устав единой Украинской православной церкви.

Объединительный собор проводится в закрытом режиме.

Ранее СМИ сообщили, что глава единой украинской Церкви будет иметь титул Митрополита Киевского, а не Патриарха.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

Возле Софийской площади горит киоск - соцсети

 

Теги:   Автокефалия ГСЧС Киев

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