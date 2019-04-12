В Киеве на проспекте Победы ограничат движение из-за демонтажа Шулявского моста - КГГА Сегодня, 16:48 272 Цей матеріал також доступний українською НВ В КГГА предупредили об ограничениях на проспекте Победы НВ

В Киеве с субботы, 13 апреля до субботы, 20 апреля будут частично ограничивать движение транспорта через проспект Победы из-за демонтажа Шулявского путепровода.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С субботы, 13 апреля по понедельник, 15 апреля запланировано частичное ограничение движения в направлении центра, а со вторника, 16 апреля по пятницу, 19 апреля – частичное ограничение движения в направлении области.

Кроме того, 16-20 апреля будут ограничивать движения с 23:00 до 06 утра следующего дня.

Напомним, 16 марта в Киеве перекрыли движение транспорта по Шулявскому путепроводу - на этом объекте начнется давно запланированный ремонт.

Результатом одного из крупнейших инфраструктурных проектов столицы должен стать сооружение современной развязки. Пока же киевлянам в течение многих месяцев - минимум до конца года - придется пользоваться объездным маршрутам.

Реконструкция Шулявского путепровода, как писал ранее журнал НВ, предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера - моста с тремя съездами. Как ожидается, его пропускная транспортная способность будет на 20% превышать возможности нынешнего моста.