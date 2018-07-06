В Киеве на проспекте Бандеры сгорел автомобиль - видео

В Киеве на проспекте Бандеры в сторону метро Почайная сгорел автомобиль Chevrolet Aveo, движение транспорта по дороге было перекрыто.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"ЧП в Киеве на пр-т Бандеры, в направлении Почайной: горит автомобиль. На месте бойцы ГосЧС. Ожидают полицию. Предварительно, без пострадавших. Причина возгорания устанавливается", - говорится в сообщении.

На место прибыли также две бригады пожарных.

"Водитель автомобиля, который отказался представляться рассказывает, что прямо на ходу из-под капота повалил дым. Он успел выскочить, после чего AVEO загорелась. Помочь потушить машину пытались другие водители, проезжающие мимо. Но это не помогло. Иномарка сгорела полностью", - пишет Информатор.

Никто не пострадал.



