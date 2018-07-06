06 июля 2018, пятница

В Киеве на проспекте Бандеры сгорел автомобиль - видео

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Автомобиль сгорел полностью
Фото: Андрей Райский / Информатор

Автомобиль сгорел полностью

В Киеве на проспекте Бандеры в сторону метро Почайная сгорел автомобиль Chevrolet Aveo, движение транспорта по дороге было перекрыто.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"ЧП в Киеве на пр-т Бандеры, в направлении Почайной: горит автомобиль. На месте бойцы ГосЧС. Ожидают полицию. Предварительно, без пострадавших. Причина возгорания устанавливается", - говорится в сообщении. 

На место прибыли также две бригады пожарных.

"Водитель автомобиля, который отказался представляться рассказывает, что прямо на ходу из-под капота повалил дым. Он успел выскочить, после чего AVEO загорелась. Помочь потушить машину пытались другие водители, проезжающие мимо. Но это не помогло. Иномарка сгорела полностью", - пишет Информатор.

Никто не пострадал.


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