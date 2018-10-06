В Киеве на Позняках произошла стрельба возле кафе: два охранника ранены

В субботу, 6 октября, в Киеве возле кафе L`Kafa на Позняках произошел конфликт с применением огнестрельного оружия, в результате пострадали двое охранников заведения.
В столичной полиции сообщили, что конфликт начали трое нетрезвых посетителей кафе. Охранники заведения попытались успокоить их, однако те устроили драку, а один сделал несколько выстрелов из пистолета.
Как отмечает Информатор, стрельба произошла не в самом заведении, а на крыльце, куда охранники вывели пьяных дебоширов.
В результате двое охранников получили ранения в ногу и руку соответственно, им оказывают необходимую помощь.
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По подозрению в причастности к стрельбе задержали трех человек - одного на месте преступления, еще двоих поймали неподалеку.
Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Изъятые гильзы отправлены на экспертизу. За совершенное правонарушение задержанным грозит до семи лет лишения свободы.
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