29 сентября 2018, суббота

В Киеве на Подоле подросток упал в шахту лифта в недострое и погиб - СМИ

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Прибывшие на место медики констатировали смерть подростка
Фото: Информатор

Прибывшие на место медики констатировали смерть подростка

28 сентября около 18:20 в Киеве по адресу Набережно-Крещатицкая, 9 15-летний подросток упал в шахту лифта недостроенного здания и погиб, повідомляє Информатор.

Местные жители сообщили, изданию, что группа подростков гуляла по территории заброшенного недостроенного здания, и в какой-то момент они заметили отсутствие одного из товарищей.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с чувствительными нервами

Его тело они нашли в холле лифта на первом этаже. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Отмечается, что в это здание регулярно приходят подростки, хотя территорию периодически обходит сторож.

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