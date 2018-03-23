В Киеве на остановке возле ТРЦ Sky Mall маршрутка столкнулась с троллейбусом, есть пострадавшие

В Киеве на остановке возле торгового центра Sky Mall на проспекте Бандеры произошло ДТП с участием маршрутки и троллейбуса.

Как сообщают Стражи Эспрессо, маршрутка въехала в троллейбус. В результате пострадали трое пассажиров общественного транспорта.

Двоим сотрудники скорой оказали помощь на месте, еще дну женщину госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

На момент съемки фото троллейбус уехал с места ДТП, так как не получил значительных повреждений.

Напомним, после очередного ДТП с участием маршруток горсовет Киева начала тотальную проверку перевозчиков всех видов транспорта. В мэрии также анонсировали ужесточение санкций и увеличение штрафов для столичных перевозчиков.