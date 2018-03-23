В Киеве на остановке возле ТРЦ Sky Mall маршрутка столкнулась с троллейбусом, есть пострадавшие

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Троллейбус покинул место ДТП

Троллейбус покинул место ДТП

В Киеве на остановке возле торгового центра Sky Mall на проспекте Бандеры произошло ДТП с участием маршрутки и троллейбуса.

Как сообщают Стражи Эспрессо, маршрутка въехала в троллейбус. В результате пострадали трое пассажиров общественного транспорта.

Двоим сотрудники скорой оказали помощь на месте, еще дну женщину госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

На момент съемки фото троллейбус уехал с места ДТП, так как не получил значительных повреждений.

Напомним, после очередного ДТП с участием маршруток горсовет Киева начала тотальную проверку перевозчиков всех видов транспорта. В мэрии также анонсировали ужесточение санкций и увеличение штрафов для столичных перевозчиков. 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове