В Киеве на Осокорках произошли столкновения между полицией и противниками застройки: около 40 человек задержаны

Протестующие выступали против застройки на Осокорках, поскольку считают ее незаконной

В Киеве на строительной площадке на Осокорках произошли столкновения между протестующими и правоохранителями: по предварительным данным, задержаны около 40 человек.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-секретаря Дарницкого райуправления полиции Инна Гамалий.

Так, протестующие выступали против застройки на Осокорках, поскольку считают ее незаконной. Они пытались снести забор вокруг строительной площадки на проспекте Григоренко, 40. На место прибыли правоохранители, между ними произошли столкновения.

"Примерно 40 человек, которые грубо нарушали общественный порядок и оказывали хулиганские действия, доставлены в территориальное Управления полиции, где будут установлены их анкетные данные", - отметила Гамалий.

Как предварительно известно, событие будет квалифицировано как "хулиганство".

Напомним, 17 августа на месте строительства на Осокорках правоохранители задержали несколько десятков человек спортивной внешности, вооруженных дубинками, ножами и другими спецсредствами.