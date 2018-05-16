В Киеве на Осокорках митинг против застройки перерос в потасовки, есть пострадавшие

На микрорайоне Осокорки в Киеве местные жители вышли на акцию протеста в связи с застройкой около местных озер, в результате митинг перерос в массовые столкновения.
Об этом пишет 44.ua.
Как сообщает издание, активисты подожгли постройку строителей в ходе митинга, после чего завязалась драка между митингующими и представителями застройщика. По предварительным данным пять человек пострадали.
Граждане не впервые митингуют из-за строительства на Осокорках. Они утверждают, что у застройщика нет разрешений на строительство. Также, по их мнению, полиция игнорирует и покрывает объект.
В ходе потасовки на место происшествия пыталась попасть пожарная машина, однако ее проезд был усложнен представителями застройщика. Ранее они заблокировали дорогу бетонными блоками.
Это не первое столкновение активистов и представителей застройщика на Осокорках. Накануне активист Александр Подласов добавил в группу на Facebook фотоальбом с названием Экопарк Осокорки. Хроника противостояния.
Корреспондент издания также утверждает, что были слышны звуки, похожие на выстрел.
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