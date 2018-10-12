В Киеве на одну ночь полностью закроют движение по мосту Патона

Мост Патона в Киеве закроют на шесть часов

Ночью 15 октября в связи с выполнением ремонтных работ движение транспорта по мосту Патона в Киеве будет полностью запрещено.

Об этом сообщили в Киевавтодоре.

"15 октября из 00.00 до 06.00... будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - говорится в заявлении.

В указанное время ремонтники планируют усилить поперечные балки опоры №1 моста.

Напомним, что коммунальщики решили провести капитальный ремонт моста Патона, который за 65 лет эксплуатации был только один раз реконструирован.