В Киеве на одной из высоток обрушились строительные леса с рабочими, трое пострадавших
Сегодня, 15:23
На улице Василия Тютюнника в Киеве обрушились строительные леса, установленные на одной из стен высотного многоквартирного дома.
Об этом сообщил Информатор, опубликовав видео с места инцидента.
Как отмечается, на момент происшествия на лесах, установленных на уровне второго этажа, находились трое строителей, которые занимались замерами.
В результате обрушения двое из них были госпитализированы, еще один отделался легкими травмами.
Причины инцидента на данное время не известны.