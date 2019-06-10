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В Киеве на одной из высоток обрушились строительные леса с рабочими, трое пострадавших

Сегодня, 15:23
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В Киеве на одной из высоток обрушились строительные леса с рабочими, трое пострадавших - фото

Информатор

Пострадавшие строители занимались замерами

На улице Василия Тютюнника в Киеве обрушились строительные леса, установленные на одной из стен высотного многоквартирного дома.

Об этом сообщил Информатор, опубликовав видео с места инцидента.

Как отмечается, на момент происшествия на лесах, установленных на уровне второго этажа, находились трое строителей, которые занимались замерами.

В результате обрушения двое из них были госпитализированы, еще один отделался легкими травмами.

Причины инцидента на данное время не известны.

Теги:   Обрушение Строители Киев

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