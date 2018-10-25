25 октября 2018, четверг

В Киеве на одной из станций метро СБУ задержала за взяточничество следователя полиции

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Полицейскому грозит до 12 лет лишения свободы
Фото: СБУ

Полицейскому грозит до 12 лет лишения свободы

Служба безопасности Украины разоблачила на взятке следователя одного из районных отделений Нацполиции Киевской области.

Как рассказали в СБУ, злоумышленник требовал у подозреваемого $500 за переквалификацию статьи на менее тяжкую.

После получения вымогаемой взятки полицейский был задержан оперативниками спецслужбы на одной из станций столичного метрополитена.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (до 12 лет). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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