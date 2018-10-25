В Киеве на одной из станций метро СБУ задержала за взяточничество следователя полиции

Полицейскому грозит до 12 лет лишения свободы

Служба безопасности Украины разоблачила на взятке следователя одного из районных отделений Нацполиции Киевской области.

Как рассказали в СБУ, злоумышленник требовал у подозреваемого $500 за переквалификацию статьи на менее тяжкую.

После получения вымогаемой взятки полицейский был задержан оперативниками спецслужбы на одной из станций столичного метрополитена.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (до 12 лет). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.