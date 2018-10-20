20 октября 2018, суббота

В Киеве из-за фестиваля временно перекрыли улицу Рейтарскую

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Движение всех видов транспорта на улице запрещено с 06:00 до 23:59 20 октября

Движение всех видов транспорта на улице запрещено с 06:00 до 23:59 20 октября

В Киеве в субботу, 20 октября, перекрыто движение транспорта на улице Рейтарской в связи с проведением фестиваля РАЙОН #1 Block Party.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Так, движение всех видов транспорта на улице запрещено с 06:00 до 23:59.

Мероприятие будет проходить на улице Рейтарской от дома № 5 (перекресток с улицей Золотоворотской) до дома № 21/13 (перекресток с ул. Стрелецкой).

Монтаж конструкций и оборудования, необходимого для организации и проведения мероприятия, начнется в 09:00, а демонтаж должен завершиться в 23:00.

 

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