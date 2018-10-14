14 октября 2018, воскресенье

В Киеве на Оболони сгорели два авто, третье повреждено

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Причины возгорания пока неизвестны
Фото: Киев Оперативный via Facebook

Причины возгорания пока неизвестны

В ночь на воскресенье, 14 октября, в Оболонском районе Киева загорелись несколько автомобилей, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Согласно сообщению, пожар возник на улице Макеевской. На месте работают пожарные и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Сразу несколько автомобилей пылает прямо сейчас на улице Макеевской (за школой №16). Уже полностью сгорели ВАЗ и Volkswagen. Также "зацепило" Hyundai", - говорится в сообщении.

Причины возгорания пока неизвестны.

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