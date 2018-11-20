В Киеве на Оболони пьяный мужчина стрелял в прохожего

В Оболонском районе Киева 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения трижды выстрелил в случайного прохожего.

Как сообщает пресс-служба киевской полиции, правоохранители, которые патрулировали в Оболонском районе, услышали три выстрела. Экипаж отправился в направлении, откуда раздались выстрелы, и по дороге заметил мужчину, который бежал во дворы.

Правоохранители задержали мужчину, в руках которого был пистолет, в котором один патрон находился в патроннике, еще один патрон - в магазине. После этого патруль подъехал к торговому заведению на проспекте Минском, у которого раздались выстрелы, и обнаружил раненого 38-летнего местного жителя.

Потерпевший и свидетели инцидента рассказали, что мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, шел по улице и приставал к прохожим. У магазина у злоумышленника возник конфликт с потерпевшим, в ходе которого 53-летний мужчина достал оружие и произвел три выстрела. С огнестрельными ранениями местного жителя госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Сам злоумышленник также получил травму, лишившись фаланги пальца. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о его аресте. Разрешение на ношение спецсредства мужчина не имел, по его словам, оружие он нашел. Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события.

Напомним, 19 ноября на улице Сабурова в Деснянском районе Киева произошла драка со стрельбой, в результате чего были ранены три человека.