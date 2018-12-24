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В Киеве на Оболони горел шестнадцатый этаж жилого дома

Сегодня, 11:55
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Цей матеріал також доступний українською

pixabay.com

Погибших и травмированных нет (иллюстративное изображение)

В Киеве на пр. Героев Сталинграда, 13-А, в одной из квартир на 16-м этаже произошло возгорание.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в Службу спасения 101 24 декабря в 4:15.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что возгорание возникло в комнате одной из квартир.

В 4:43 бойцы ликвидировали пожар. В результате возгорания повреждены личные вещи, мебель, закопчены стены и потолок квартиры.

Погибших и пострадавших нет.

Теги:   Многоэтажка Пожар Киев

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