В Киеве на Оболони горел шестнадцатый этаж жилого дома Сегодня, 11:55 161 Цей матеріал також доступний українською pixabay.com Погибших и травмированных нет (иллюстративное изображение)

В Киеве на пр. Героев Сталинграда, 13-А, в одной из квартир на 16-м этаже произошло возгорание.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в Службу спасения 101 24 декабря в 4:15.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что возгорание возникло в комнате одной из квартир.

В 4:43 бойцы ликвидировали пожар. В результате возгорания повреждены личные вещи, мебель, закопчены стены и потолок квартиры.

Погибших и пострадавших нет.