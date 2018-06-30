В Киеве на НСК Олимпийский состоится акция в поддержку Сенцова

Активисты призывают освободить Сенцова и других украинских политзаключенных перед посольством России в Киеве 13 июня 2018 года

В Киеве 2 июля на НСК Олимпийский состоится акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщают организаторы акции в Facebook.

Согласно сообщению, ее участники зажгут на поле стадиона огромную надпись "ОЛЕГ, УКРАЇНА З ТОБОЮ!".

Ранее сообщалось, что в Москве активисты и муниципальные депутаты вывесили напротив Кремля на Большом Москворецком мосту плакат в поддержку Сенцова.

Напомним, 5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).

Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.