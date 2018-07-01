01 июля 2018, воскресенье

В Киеве на Набережном шоссе ночью сгорела передвижная кофейня

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Кофейня сгорела полностью
Фото: Владислав Леонов / Информатор

Кофейня сгорела полностью

В Киеве в ночь на воскресенье, 1 июля, на Набережном шоссе сгорела передвижная кофейня, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Информатор.

Около часа ночи огонь охватил передвижную кофейню, так называемую Улитку, которая была установлена на пешеходной зоне набережной Днепра. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили сооружение и вытащили из огня газовый баллон. 

По словам представителя владельца, это - уже третья кофейня за месяц, в которой произошел пожар. Мужчина утверждает, что поджигали их конкуренты.

На месте работали сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа. Причины пожара установит следствие.

Ранее в Киеве из-за удара молнии ночью загорелся частный дом

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