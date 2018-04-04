В Киеве на мосту Патона произошел прорыв трубы, движение транспорта ограничено

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В результате аварии поврежден тротуар на мосту Патона
Фото: Коммунальная корпорация "Киевавтодор"

В результате аварии поврежден тротуар на мосту Патона

В среду, 4 апреля, движение транспорта по мосту имени Е.О. Патона в Киеве ограничено из-за аварии на инженерных сетях Киевэнерго.

Как сообщили в Киевавтодоре, на мосту Патона произошел прорыв трубы водоснабжения. В результате поврежден тротуар, который был капитально отремонтирован в 2013 году.

На месте работает бригада ремонтников Киевэнерго. В связи с этим движение по мосту Патона в первой полосе в направлении с ул. Соборности на бульв. Дружбы Народов частично ограничено.

Фото: Коммунальная корпорация "Киевавтодор"

 

Напомним, что 19 марта в Киеве по улице Липкивского произошел прорыв теплосети, в результате чего над дорогой образовались столбы пара.

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