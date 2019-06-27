В Киеве на маршрутку упал поваленный ветром тополь 27 июня, 17:10 816 Цей матеріал також доступний українською Информатор В результате происшествия никто из людей не пострадал Информатор

В четверг, 27 июня, на улице Николая Матеюка в Киеве на маршрутку упал тополь.

Как сообщает Информатор, причиной инцидента стал обрушившийся на столицу швальный ветер с дождем, порывов которого не выдержало дерево.

Фото: Информатор

Фото: Информатор

При этом отмечается, что во время происшествия маршрутка была припаркована, и людей в ней на тот момент не было.

По словам водителя, инцидент произошел спустя несколько секунд после того, как он вышел из автобуса.

Упавшее дерево повредило переднюю часть машины и оборвало линию электропередач.