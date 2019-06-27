В Киеве на маршрутку упал поваленный ветром тополь
27 июня, 17:10
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В четверг, 27 июня, на улице Николая Матеюка в Киеве на маршрутку упал тополь.
Как сообщает Информатор, причиной инцидента стал обрушившийся на столицу швальный ветер с дождем, порывов которого не выдержало дерево.
Фото: Информатор
Фото: Информатор
При этом отмечается, что во время происшествия маршрутка была припаркована, и людей в ней на тот момент не было.
По словам водителя, инцидент произошел спустя несколько секунд после того, как он вышел из автобуса.
Упавшее дерево повредило переднюю часть машины и оборвало линию электропередач.