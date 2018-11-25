25 ноября 2018, воскресенье

В Киеве на Куреневке жители перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления и горячей воды

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Жители перекрывали дорогу
Фото: dtp.kiev.ua via Facebook

Жители перекрывали дорогу

В Киеве жители Куреневки перекрыли дорогу из-за отсутствия в квартирах отопления и горячей воды, сообщает Киев оперативный в Facebook.

"Митинг с перекрытием движения на Куреневке. Люди говорят, что просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопления и горячего водоснабжения в них отсутствует", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Киевпастранса отметили, что в результате акции протеста временно было заблокировано движение некоторых троллейбусных маршрутов.

"С 20:36 заблокировано движение троллейбусов 6, 25, 28, 33, 18 на ул. Кирилловская - Куреневский парк в оба направления, движение перекрыто митингующими. На место вызвана полиция", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы Киевпастранса, движение было восстановлено в 21:40.

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