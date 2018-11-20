20 ноября 2018, вторник

В Киеве на Куреневке на ходу загорелась автокофейня

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Огонь практически полностью уничтожил машину
Фото: Информатор

Огонь практически полностью уничтожил машину

Ночью в Киеве на улице Кирилловской возле Куреневского рынка на ходу загорелся автомобиль Citroen Berlingo, который был переоборудован под автокофейню.

Очевидцы рассказали, что автомобиль Citroen Berlingo двигался по улице Кирилловской в сторону проспекта Степана Бандеры, сообщает Информатор.

Когда машина проезжала возле Куреневского рынка, из-под капота авто начало вырываться пламя. Буквально за считанные минуты автомобиль был полностью охвачен огнем. Водитель успел выскочить из горящего авто и пытался спасти установленную в багажнике Citroen кофемашину, однако не смог открыть задние двери.

По предварительным данным, причиной пожара стал оторвавшийся топливный шланг. Бензин попал на горячие части двигателя и воспламенился.

На тушение огня у пожарных ушло около 30 минут. Огонь практически полностью уничтожил машину.

На месте работала бригада спасателей, экипаж патрульной полиции и скорая помощь. Детали происшествия установит следствие.

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