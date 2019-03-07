В Киеве на Крещатике произошло ДТП при участии шести автомобилей Сегодня, 04:26 2769 Цей матеріал також доступний українською Информатор ДТП произошло на Крещатике Информатор

Вечером в среду, 6 марта, в центре Киева произошло ДТП при участии шести автомобилей, в результате чего образовалась пробка.

Автомобиль Honda CR-V пытался выехать на Крещатик со стороны улицы Михайловской и в это время в него врезался Volkswagen, который ехал на красный свет, передает Информатор.

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После столкновения Volkswagen не остановился и протаранил также Citroen C3, который после столкновения зацепил еще три автомобиля.

На место ДТП прибыли полицейские и скорая помощь, которая оказала помощь пострадавшим.