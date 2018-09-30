В Киеве на Харьковской площади столкнулись иномарки: погиб пассажир

В результате ДТП один человек погиб, несколько пострадали

В Киеве в воскресенье, 30 сентября, произошло серьезное ДТП: на Харьковской площади столкнулись автомобили Volkswagen и Fiat. В результате происшествия погиб один человек, сообщает портал ДТП.kiev.ua в Facebook.

По предварительным данным, Volkswagen выехал на красный свет, врезался в Fiat и вынес его за проезжую часть. Погиб пассажир автомобиля Fiat, на которого пришелся удар. Еще несколько человек пострадали.

Спасатели ГосЧС доставали из Fiat водителя и пассажира с помощью спецсредств.