30 сентября 2018, воскресенье

В Киеве на Харьковской площади столкнулись иномарки: погиб пассажир

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В результате ДТП один человек погиб, несколько пострадали

В результате ДТП один человек погиб, несколько пострадали

В Киеве в воскресенье, 30 сентября, произошло серьезное ДТП: на Харьковской площади столкнулись автомобили Volkswagen и Fiat. В результате происшествия погиб один человек, сообщает портал ДТП.kiev.ua в Facebook.

По предварительным данным, Volkswagen выехал на красный свет, врезался в Fiat и вынес его за проезжую часть. Погиб пассажир автомобиля Fiat, на которого пришелся удар. Еще несколько человек пострадали.

Спасатели ГосЧС доставали из Fiat водителя и пассажира с помощью спецсредств.

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