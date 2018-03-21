В Киеве на Грушевского задержали участников пикета перевозчиков, произошли столкновения

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Водители маршруток 21 марта протестуют под Кабмином из-за требований закупить новое оборудование. Произошли задержания и столкновения
Фото: 044.ua

Водители маршруток 21 марта протестуют под Кабмином из-за требований закупить новое оборудование. Произошли задержания и столкновения

Возле Кабинета министров Украины в среду, 21 марта, происходят столкновения между полицией и участниками акции протеста.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на столичную полицию, всего были задержаны семеро протестующих.

Потасовки произошли после того, как правоохранители задержали нескольких митингующих.

Участники пикета попытались вытащить из рядов правоохранителей задержанных, началась потасовка.

Ранее в этот же день водители киевских маршруток устроили на улице Грушевского акцию протеста с требованием отставки министра инфраструктуры Владимира Омеляна и сохранения рабочих мест.

Власти Киева обязали перевозчиков оборудовать маршрутки валидаторами для считывания электронного билета. Таким образом надеются вывести из тени доходы от перевозок в частном общественном транспорте. 

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