В Киеве во время движения вспыхнул автомобиль — видео Сегодня, 11:54 1021 Цей матеріал також доступний українською Информатор Автомобиль сгорел практически полностью Информатор

Во вторник, 25 июня, в Дарницком районе Киева загорелся автомобиль Skoda Octavia.

Как сообщает Информатор, инцидент произошел, когда водитель машины двигался по улице Бориспольской.

Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке.

По словам очевидцев, водитель автомобиля пытался загасить пламя самостоятельно, однако у него ничего не вышло, и к приезду спасателей Skoda была уже полностью объята пламенем.

В итоге машина сгорела практически полностью.

При этом никто из людей в результате пожара не пострадал.