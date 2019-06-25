В Киеве во время движения вспыхнул автомобиль — видео
Сегодня, 11:54
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Во вторник, 25 июня, в Дарницком районе Киева загорелся автомобиль Skoda Octavia.
Как сообщает Информатор, инцидент произошел, когда водитель машины двигался по улице Бориспольской.
Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке.
По словам очевидцев, водитель автомобиля пытался загасить пламя самостоятельно, однако у него ничего не вышло, и к приезду спасателей Skoda была уже полностью объята пламенем.
В итоге машина сгорела практически полностью.
При этом никто из людей в результате пожара не пострадал.